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Депутат Верховной рады Е. Шевченко о том, за чьи интересы платят простые украинцы
13.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Характерный американский акцент, тем не менее, уже давно хорошо различим в украинской речи "слуг народа". Кто платит, тот и заказывает музыку. Отсюда понятная риторика по отношению и к нашей стране. Украинской верхушке и приказы никакие получать не надо. Работают на опережение. Одними из первых, не глядя ни на какие доводы, закрыли небо.
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Характерный американский акцент, тем не менее, уже давно хорошо различим в украинской речи "слуг народа". Кто платит, тот и заказывает музыку. Отсюда понятная...
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