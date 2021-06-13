Депутат Верховной рады Е. Шевченко о том, за чьи интересы платят простые украинцы

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Характерный американский акцент, тем не менее, уже давно хорошо различим в украинской речи "слуг народа". Кто платит, тот и заказывает музыку. Отсюда понятная риторика по отношению и к нашей стране. Украинской верхушке и приказы никакие получать не надо. Работают на опережение. Одними из первых, не глядя ни на какие доводы, закрыли небо.



А слово "санкции" для соседей уже звучит как "Фас". Остается только убедительно кивать, понимая, что этот удар придется держать в первую очередь самим. Вместе с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко мы быстро отыскали, за чьи интересы платят простые украинцы.