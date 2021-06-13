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С. Семенченко: Активисты из так называемой группы Автуховича прошли подготовку в Украине

13.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За мировым господством сегодня как-то стало принято выстраиваться в очередь. А откуда растут руки у всей этой безнаказанности, все прекрасно знают. Еще свежи воспоминания о разоблачении так называемого американского Фонда поддержки демократии или NED. Заокеанская шпана якобы финансирует программы для развития гражданского общества, а по факту просто  спонсирует цветные революции по всему миру. "Солидарность" в Польше, "Хартия 77" в Чехословакии, "Отпор" - в Сербии - все на их денежки. Сейчас два куратора плотно работают по Беларуси. 


О спонсорах и организаторах в подробностях рассказал и задержанный Роман Протасевич


Литовские налогоплательщики, по сути, содержат послушного котлетного политика из своего кармана. А частные спонсоры, бизнесмены, представители зарубежной элиты регулярно подливают масло в огонь революции.

Протасевич раскрыл всю кухню белорусской оппозиции: внутренняя грызня и дележка денег

Самое чудовищное, что все эти разрушительные методы утверждаются на самом высоком уровне. В сети появилось очередное подтверждение того, что в Беларуси сценарий госпереворота готовился силами спецслужб иностранных государств. 

Свидетельства тому предоставил экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, суд над которым проходит в Киеве. Подследственный заявил, что активисты из так называемой группы Автуховича прошли подготовку в Украине, где участники АТО делились с ними опытом. Все это происходило по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады С. Семенченко дал показания

С. Семенченко: Активисты из так называемой группы Автуховича прошли подготовку в Украине


Ну, а как "мирный" опыт применили, мы с вами хорошо помним. Речь идет о группе людей, которая подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Группировкой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Задержанных обвиняют в терроризме. Теперь же выясняется, что радикалами руководили украинские спецслужбы. Опять-таки возвращаясь к признаниям бывшего главного редактора экстремистского телеграм-канала, на территории Беларуси может находиться до 4-5 спящих ячеек террористических групп.  

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Теги: Гродно
 
 
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За мировым господством сегодня как-то стало принято выстраиваться в очередь. А откуда растут руки у всей этой безнаказанности, все прекрасно знают. Еще свежи...
 
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