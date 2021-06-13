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Е. Шевченко: Не будет Президента Лукашенко - не будет и Беларуси
13.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока Европа бьется в конвульсиях после обезоруживающего спича Протасевича, зарубежные СМИ продолжают искать скрытые смыслы, чтобы зацепиться для продолжения массированной гибридной атаки. Без конца тиражируется нужная картинка из соседних республик. Это не сработало. Вернулись к старым проверенным методам. Задача - свалить экономику, а заодно и занять освободившиеся ниши на рынке. И все вроде бы законно. Запад проделывает этот фокус как начинающий трюкач, но уши кролика все равно торчат из шляпы: очевидное не спрятать. И, тем не менее, с детским упорством там прикрываются уже тошнотворным словом "демократия".
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Пока Европа бьется в конвульсиях после обезоруживающего спича Протасевича, зарубежные СМИ продолжают искать скрытые смыслы, чтобы зацепиться для продолжения...
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