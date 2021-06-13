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Д. Щигельский: Последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" в интервью Р. Протасевича не наблюдается
13.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европейские власти продолжают собирать осколки разорвавшейся информационной бомбы после
Е. Пономарева: Протасевич был искренен
При этом все понимают: человеку, который признал все обвинения, не по себе. Но в то же время он достаточно раскованно чувствует себя во время интервью, перебивает ведущего и даже умудряется шутить.
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Д. Щигельский: Последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" в интервью Р. Протасевича не наблюдается
Европейские власти продолжают собирать осколки разорвавшейся информационной бомбы после интервью Романа Протасевича в надежде найти хоть какую-то зацепку, чтобы...
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