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Европейские власти продолжают собирать осколки разорвавшейся информационной бомбы после интервью Романа Протасевича в надежде найти хоть какую-то зацепку, чтобы их псевдоидеи окончательно не похоронили. Но, похоже, тот пласт земли, который был поднят наружу после детонации, показал всему миру сущность этих горе-колонизаторов.



Остается только придумывать небылицы и всевозможные фейки. В один голос стали трубить, что Романа пытали, накачали наркотиками, да и вообще все сказанное было едва ли не под дулом автомата.







К разбору интервью подключили даже психологов



И тут "здрада" для беглых пришла, что называется, откуда не ждали. Мифы адептов разбились о мнение своего же эксперта Щигельского. Бывший соратник, который гордо называет себя психиатром, сказал такую неудобную для них правду и подтвердил: последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" не наблюдается.

При этом все понимают: человеку, который признал все обвинения, не по себе. Но в то же время он достаточно раскованно чувствует себя во время интервью, перебивает ведущего и даже умудряется шутить.