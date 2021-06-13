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Д. Щигельский: Последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" в интервью Р. Протасевича не наблюдается

13.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европейские власти продолжают собирать осколки разорвавшейся информационной бомбы после интервью Романа Протасевича в надежде найти хоть какую-то зацепку, чтобы их псевдоидеи окончательно не похоронили. Но, похоже, тот пласт земли, который был поднят наружу после детонации, показал всему миру сущность этих горе-колонизаторов. 

Остается только придумывать небылицы и всевозможные фейки. В один голос стали трубить, что Романа пытали, накачали наркотиками, да и вообще все сказанное было едва ли не под дулом автомата.

Д. Щигельский: Последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" в интервью Р. Протасевича не наблюдается
 

К разбору интервью подключили даже психологов

И тут "здрада" для беглых пришла, что называется, откуда не ждали. Мифы адептов разбились о мнение своего же эксперта Щигельского. Бывший соратник, который гордо называет себя психиатром, сказал такую неудобную для них правду и подтвердил: последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" не наблюдается.

Е. Пономарева: Протасевич был искренен


При этом все понимают: человеку, который признал все обвинения, не по себе. Но в то же время он достаточно раскованно чувствует себя во время интервью, перебивает ведущего и даже умудряется шутить.

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Европейские власти продолжают собирать осколки разорвавшейся информационной бомбы после интервью Романа Протасевича в надежде найти хоть какую-то зацепку, чтобы...
 
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