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История не даст соврать, путь вверх, который предлагается нам Западом, всегда почему-то заканчивается обрывом. И отношение соответствующее - люди второго сорта должны быть уничтожены как народ. Исторический ревизионизм используют в качестве инструмента воздействия на сознание нашего общества и в первую очередь подрастающего поколения.



Перекрутить факты пытаются буквально по всем направлениям. Традиционной мишенью стали предпосылки и итоги Великой Отечественной войны. Чем тише становятся голоса наших ветеранов, свидетелей зверств, насилия и массовых убийств, тем чаще нам предлагают альтернативную версию истории.



В Беларуси для противодействия фальсификации истории принимается целый комплекс мер, в том числе актом исторической справедливости стало учреждение 17 сентября "Днем народного единства".



О том, что стоит за принятием такого решения, разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка". Правительство Польши стремилось изменить ситуацию, для чего было принято решение тотальной полонизации населения на "восточных окраинах". Несмотря на то, что Рижский мирный договор предусматривал языковую автономию и свободу вероисповедания, на деле это все жестко пресекалось.













Православные белорусы были полностью лишены избирательных прав и практически считались людьми второго сорта

Для купирования протестов всех несогласных польское руководство помещало в концентрационный лагерь "Береза-Картузская"





Польское государство к тому моменту фактически перестало существовать

Особенно жестокими были гонения белорусского языка. Шла целенаправленная политика на полную его ликвидацию. Говорящим по-белорусски запрещено было обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления. Была практически полностью уничтожена белорусская пресса, закрыты церкви, издательства, библиотеки. По причине отсутствия медицинских учреждений смертность белорусского населения была самой высокой в Польше. Глава польского МВД Перацкий заявлял американской прессе, что спустя десятилетие белорусов не будет как народа.Важно отметить, что в это же время в БССР проводилась политика белорусизации. Первоочередной культурной задачей в Советской Беларуси ставилась ликвидация неграмотности населения. Было создано белорусское отделение Всесоюзного общества "Долой неграмотность". К началу 30-х годов в БССР начальным обучением было охвачено 98 % детей. Белорусская культура находилась на подъеме.Остававшиеся под польским гнетом белорусы объединялись в отряды для оказания сопротивления откровенному геноциду. Проводились даже серьезные военные операции и вооруженные восстания.Число погибших и замученных заключенных до сих пор неизвестно. Некоторые не выдерживали условий содержания и заканчивали жизнь самоубийством. Прекратила свое существование эта душегубка только после освободительного похода Рабоче-крестьянской Красной армии на территории Западной Беларуси.Сама операция, которая началась 17 сентября 1939 года, приветствовалась населением как освободительная. Советские войска практически не встречали сопротивление. Любители жонглировать историческими фактами пытаются представить эти события как военные действия против польского государства.Однако умалчивают о том, что польское государство к тому моменту фактически перестало существовать - оно было разгромлено Третьим рейхом. Все польское руководство бежало, бросив людей на произвол судьбы. Отчасти это было связано с тем, что правящие круги Польши, видимо, не ожидали такого развития событий. Ведь буквально год назад они вместе с Германией пировали при разделе Чехословакии, когда "гиена Европы" при согласии Гитлера откусила себе Заользье. Видимо, это дало определенную уверенность в перспективах некого союзничества с Третьим рейхом и продолжением уже совместной экспансии на Восток.Здесь позиция Советского Союза является примером ответственности за людей, которых бросили на растерзание. Сколько жизней удалось спасти благодаря этому решению, остается только догадываться. Также присоединение Западной Беларуси к БССР позволило белорусам объединиться в рамках единого государства, поэтому 17 сентября действительно является значимой датой в нашей истории. Тот факт, что Президент Беларуси утвердил 17 сентября в качестве Дня народного единства, в какой-то степени является авансом для всего гражданского общества, которое выступало именно за эту дату.Сейчас важно наполнять ее мероприятиями и смыслами. Это в полной мере должно быть сферой ответственности общественных активистов и публичных деятелей. Для этого есть все необходимые условия. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.