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Суд в Минске начал рассмотрение жалобы россиянки Сапеги

14.06.2021 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы россиянки Софии Сапеги на ее задержание, передает  корреспондент Sputnik из Дома правосудия. 

Это не первая жалоба на задержание Сапеги - более недели назад адвокат подавал аналогичную жалобу, но суд отказал, и не отпустил Сапегу из СИЗО КГБ.

Пока нет информации о том, по каким статьям в отношении Сапеги возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. Следствие ни разу официально не сообщило о ходе расследования и сути обвинения, а адвокаты не предоставляют информации по этому вопросу из-за подписки о неразглашении.

Задержание Софии Сапеги в Минске

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.

Адвокат сообщил о панических атаках у россиянки Сапеги в СИЗО КГБ >>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, признан в Беларуси экстремистским.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Суд над задержанной гражданкой РФ пройдет за закрытыми дверями, обвиняемую в Дом правосудия из СИЗО КГБ привозить не будут.
 
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