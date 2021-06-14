Суд в Минске начал рассмотрение жалобы россиянки Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы россиянки Софии Сапеги на ее задержание, передает корреспондент Sputnik из Дома правосудия.

Это не первая жалоба на задержание Сапеги - более недели назад адвокат подавал аналогичную жалобу, но суд отказал, и не отпустил Сапегу из СИЗО КГБ.

Пока нет информации о том, по каким статьям в отношении Сапеги возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. Следствие ни разу официально не сообщило о ходе расследования и сути обвинения, а адвокаты не предоставляют информации по этому вопросу из-за подписки о неразглашении.

Задержание Софии Сапеги в Минске

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.

Адвокат сообщил о панических атаках у россиянки Сапеги в СИЗО КГБ >>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео , в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, признан в Беларуси экстремистским.

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