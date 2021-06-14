|
Суд в Минске начал рассмотрение жалобы россиянки Сапеги
14.06.2021 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн - Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы россиянки Софии Сапеги на ее задержание, передает корреспондент Sputnik из Дома правосудия.
Это не первая жалоба на задержание Сапеги - более недели назад адвокат подавал аналогичную жалобу, но суд отказал, и не отпустил Сапегу из СИЗО КГБ.
Пока нет информации о том, по каким статьям в отношении Сапеги возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. Следствие ни разу официально не сообщило о ходе расследования и сути обвинения, а адвокаты не предоставляют информации по этому вопросу из-за подписки о неразглашении.
Задержание Софии Сапеги в Минске
Гражданку России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске
Ранее в эфире телеканала СТВ было
Последует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над задержанной гражданкой РФ пройдет за закрытыми дверями, обвиняемую в Дом правосудия из СИЗО КГБ привозить не будут.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)