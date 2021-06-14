Сегодня - Всемирный день донора крови

Источник материала: БT

Ежедневно около 2 тысяч неравнодушных белорусов сдают кровь. Из них примерно 27 % безвозмездно. К слову, депутаты уже рассматривают новый проект закона, который будет касаться донорства крови и ее компонентов. В Палате представителей инициируют сделать донорство крови полностью безвозмездным. При этом все социальные гарантии для людей, которые бесплатно сдают кровь, остаются: освобождение от работы в день донации с сохранением среднего заработка. Компенсируют и затраты на питание для восстановления после процедуры. В целом, служба крови обеспечила заготовку более 500 тысяч доз крови и ее компонентов.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



Мы предлагаем сделать его безвозмездным по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому человеку нуждающемуся. И мы прекрасно понимаем, если кому-то нужна кровь, нужна и эритроцитарная масса, значит мы должны помочь безвозмездно своему коллеге.



Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:







Это действительно прорыв, это задел на ближайшие 5 лет. И быть безвозмездным донором - это не значит, что отнимаются деньги и будут безвозмездные донации. Сама идеология меняется. Посылы, все гарантии сохраняются, но в конце цепочки мы должны понять, что я пришел не ради получения денег, а я пришел в донорский пункт ради того, что благодаря моему компоненту крови спасаются жизни.





Более 5 тонн антиковидной плазмы крови заготовили в Беларуси





В Беларуси налажена система заготовки антиковидной плазмы. За время распространения COVID-19 в стране прошло более 8 тысяч донаций и заготовлено около 5 тонн плазмы.





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