Источник материала: БT

Призрак справедливости. Сегодня в "Понятной политике" вся правда о польской правящей партии "Право и справедливость".

В каких скандалах она замешана? Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему. А также что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках смотрите сразу после "Панорамы" .





