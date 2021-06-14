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Конкретные факты о конкретных политиках - сегодня в "Понятной политике"

14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Призрак справедливости. Сегодня в "Понятной политике" вся правда о польской правящей партии "Право и справедливость".

В каких скандалах она замешана?  Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему.  А также что такое "скотский закон"?  Конкретные факты о конкретных политиках смотрите сразу после "Панорамы"



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Призрак справедливости. Сегодня в "Понятной политике" вся правда о польской правящей партии "Право и справедливость". В каких скандалах она замешана?  Коррупция,...
 
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