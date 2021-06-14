|
Конкретные факты о конкретных политиках - сегодня в "Понятной политике"
14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Призрак справедливости. Сегодня в
В каких скандалах она замешана? Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему. А также что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках смотрите сразу после
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Призрак справедливости. Сегодня в "Понятной политике" вся правда о польской правящей партии "Право и справедливость". В каких скандалах она замешана? Коррупция,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)