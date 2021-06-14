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А. Ярошенко: Китайские компании предлагают производить в индустриальном парке "Великий камень" вакцины по своей технологии
14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси нехватки вакцин нет! Активно работает собственное производство по российской технологии. Несколько китайских компаний вышли с предложением производить в индустриальном парке "Великий камень" вакцины по своей технологии. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко.
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