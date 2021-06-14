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В новом микрорайоне Гродно завершается строительство уже пятого детского сада
14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том числе и многодетных. Многим родителям приходится возить своих малышей за несколько километров в другие дошкольные учреждения города. Новый объект рассчитан на 230 мест. В нем будут музыкальный, спортивный, хореографический и тренажерный залы.
Виталий Шкута, заместитель главного инженера ОАО "Гроднопромстрой":
Детский сад представляет собой трехэтажное здание. В нем есть групповые помещения, помещения административные, а также пищеблок, небольшой бассейн. Ведутся работы по обустройству кровли, отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. Работы по благоустройству, по ограждению территории.
Первых воспитанников новый детский сад примет уже осенью.
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Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том...
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