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В новом микрорайоне Гродно завершается строительство уже пятого детского сада

14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том числе и многодетных. Многим родителям приходится возить своих малышей за несколько километров в другие дошкольные учреждения города. Новый объект рассчитан  на 230 мест. В нем будут музыкальный, спортивный, хореографический и тренажерный залы.

Виталий Шкута,  заместитель главного инженера ОАО "Гроднопромстрой":

Детский сад представляет собой трехэтажное здание. В нем есть групповые помещения, помещения административные, а также пищеблок, небольшой бассейн. Ведутся работы по обустройству кровли, отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. Работы по благоустройству, по ограждению территории.

Первых воспитанников новый детский сад примет уже осенью.


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Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том...
 
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