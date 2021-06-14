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Промышленный туризм в Беларуси: БелАЗ за пять лет посетили уже свыше 150 тысяч гостей

14.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Новые эмоции, знания,  а, возможно, и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают  отечественные предприятия в качестве промышленных туристов. Так, своеобразный рекорд  у БелАЗа: завод в Жодино за пять лет посетили уже  свыше 150 тысяч гостей. Посетителей возят на специальном электробусе, в их распоряжении  цеха, а главное - самый большой в мире карьерный самосвал на 450 тонн. Вся техника доступна  для взрослых и детей. Есть и  дополнительная "опция" -  тест-драйв машины  на 130 тонн. К слову, за день Белорусский автозавод посещают до 200 туристов. 

Павел Специан,  промышленный турист (Россия): 

Здесь очень крутая инфраструктура, и я даже не знал, сколько всего производит БелАЗ. А это машина на электричестве, дизеле, газу. И я об этом буду рассказывать детям и студентам, которые у нас учатся. 
Павел Федичев,   начальник отдела ОАО "БелАЗ":

В рамках проекта "БелАЗ - бренд Беларуси" наши гости знакомятся с карьерной техникой. В то же время мы можем предоставить такую услугу, как прокат на карьерном самосвале. 

Большой интерес у промышленных туристов и к МТЗ. Минский тракторный завод за 4 года посетили  более 15 тысяч человек  из почти  семидесяти стран. Для наших школьников это  в том числе и профориентация. Кроме того, среди популярных направлений кондитерские и молочные комбинаты.



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