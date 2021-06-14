Профилактика продолжается: где в Минске отключат горячую воду с 14 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Жителям ряда домов в столице отключат горячую воду в период с 14 по 18 июня в рамках профилактических работ на теплосетях, сообщили в УП "Минсккоммунтеплосеть".

С 14 июня горячую воду у потребителей начнут отключать по улицам:

Улица Грушевская, 15, 17;

Маяковского, 35;

Пулихова, 43.

С 15 июня горячей воды не будет у жителей столицы по адресам:

Улица Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Алибегова, 3, 5, 7;

Барамзиной, 4, 6, 8, 8А; 9, 10, 10А; 12, 12А; 13, 15, 16, 18, 20;

Березогорская, 6, 7, 8;

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16к1; 17;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106;

Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Победителей пр., 112;

проспект Газеты Звезда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19В; 21, 23,

Газеты Правда, 1, 3А; 3, 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 14к3; 16, 20, 22, 26к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40к1, 40к2; 42А; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56к2; 58к2; 60к2; 64к2;

Улица Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20;

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13к1; 15, 15А; 17;

С 16 июня горячей воды не будет по улицам:

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36/1; 36/3; 36/4; 36/5; 38, 40, 42, 42А; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66;

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2; 7/3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Шабаны, 17.

В период с 17 июня отключат горячую воду по адресам:

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Мельникайте, 8, 8А; 12, 16;

Обойная, 4к1, 4к2;

Станиславского, 11А;

Стрелковая, 11А, 11Б; 13.

Как ранее сообщали в "Минских тепловых сетях", в период плановых работ предпринимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения.

"Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток", - уточнили в пресс-службе.

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