|
О. Нефедова о бывших коллегах Купаловского театра: Я думаю, их очень сильно обманули
14.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увольняли ли актеров из театра? И что актриса думает о тех, кто ушел? Смотрите
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увольняли ли актеров из театра? И что актриса думает о тех, кто ушел? Смотрите в эксклюзивном интервью в "Главном эфире". Читайте также: Актеры Купаловского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)