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В Молодечненском районе спасли маленькую косулю
14.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дикая природа в домашних условиях. В одной из агроусадеб Молодечненского района обживается маленькая косуля. Ее нашли возле проезжей части недалеко от леса. Сейчас возраст лесной гостьи - не более трех недель. Она даже имеет свои отдельные апартаменты, а также приятное соседство рядом с другими питомцами.
Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы:
Как новоиспеченные родители вспомнили, когда дети были маленькими. Пришлось прикупить спринцовки, соски. Кормим по часам. Косулька будет выкармливаться козьим молоком еще пять месяцев, а потом будем давать веточки, будем приносить из леса мох. Все, что им полагается, будем предоставлять.
О дальнейшей судьбе косули говорить рано. Ее содержат и кормят в соответствии с советами ветеринаров. Выпускать животное в условия дикой природы пока рискованно.
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Дикая природа в домашних условиях. В одной из агроусадеб Молодечненского района обживается маленькая косуля. Ее нашли возле проезжей части недалеко от леса....
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