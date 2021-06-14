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VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в Подмосковье

14.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации" - тема VIII Форума регионов Беларуси и России. В этом году он пройдет в Подмосковье с 29 июня по 1 июля. Формат гибридный:  в первый день парламентарии двух стран будут общаться только онлайн. Между Минском и Москвой состоится видеоконференция. Участники обсудят сотрудничество в науке и образовании в эпоху цифровых технологий, а также экономику Союзного государства: как на нее повлияла пандемия и какие перспективы роста возможны от развития интеграции. Во второй и третий дни форума партнеры уже смогут пообщаться вживую.


Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: 

Товары с маркой "Сделано в Беларуси" пользуются высокой лояльностью, то есть спросом у российского потребителя. Что касается форумов регионального сотрудничества, это здорово помогает нам друг друга узнать именно в региональном масштабе. У нас получается, что большая часть поставок сосредоточена в центральном региональном округе. Просто здесь располагаются  наши крупные товаропроводящие сети, распределительные центы федеральных сетей. Но  мы хотим идти дальше. 

"Каждый форум помогает нам больше продвинуться в региональном сотрудничестве, поставки именно в дальние регионы РФ, их очень много. Везде хотят видеть нашу продукцию. Поэтому такие мероприятия только способствуют продвижению белорусской продукции в регионах Российской Федерации", - добавил заместитель министра.

Форум регионов - это не только общение и обмен опытом, но и заключение контрактов. В этом году стороны планируют подписать соглашения более чем на 700 млн долларов.

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"Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации" - тема VIII Форума регионов Беларуси и России. В этом году он пройдет в Подмосковье с 29 июня по 1 июля. Формат...
 
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