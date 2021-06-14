Угрозу для европейских банков может представлять не только переход к зеленой экономике, но и изменения климата

Источник материала: БT

Быстрые и хаотичные изменения в энергетической сфере могут создать для крупнейших банков Европы серьезную финансовую угрозу. Об этом пишет Bloomberg. Объем инвестиций и займов одиннадцати ключевых банков ЕС в связанных с добычей ископаемого топлива секторах превысил 500 млрд евро. Однако на фоне актуальных изменений в экономике, продиктованных заботой об экологии, указанные активы могут попросту обесцениться. С серьезным давлением на фоне перспектив перехода к зеленой экономике уже сталкиваются крупнейшие нефтяные компании. Так, на неделе снизить выбросы по решению суда согласилась Shell, хотя при этом и заявила о бесполезности подобных мер. Угрозу для банков может представлять не только переход к зеленой экономике, но и сами изменения климата. По мнению специалистов, на активах может сказаться даже повышение уровня моря.



