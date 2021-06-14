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Расширение занятости женщин обсудили в Минэкономики
14.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Расширение занятости женщин через реализацию предпринимательской инициативы - дополнительный источник роста экономики. Об этом заявили в Минэкономики. Представители регулятора приняли участие в подготовительной встрече XXIX Экономико-экологического форума ОБСЕ. В фокусе было шесть вопросов. Представитель Минэкономики подробно рассказала о системе развития и стимулирования женской деловой активности. Доклад был высоко оценен с практической точки зрения и закрепил за Беларусью роль активного участника экономического измерения ОБСЕ.Читайте также:
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Расширение занятости женщин через реализацию предпринимательской инициативы - дополнительный источник роста экономики. Об этом заявили в Минэкономики....
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