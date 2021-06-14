Уголовные дела, страх и питание: адвокат рассказал о Сапеге в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Гражданку России Софию Сапегу, которая находится в СОЗО КГБ, кормят хорошо, проблем с питанием нет, об этом рассказал ее адвокат Александр Филанович, отвечая на вопрос журналистов.

Он уточнил, что еду привозят из столовой КГБ.

При этом получить книги со свободы нельзя, однако в СИЗО можно пользоваться пользуется литературой из своей библиотеки.

Филанович отметил, что у Сапеги "периодически возникает чувство страха".

Он сообщил, что в отношении россиянки возбуждено два уголовных дела, однако не уточнил, по каким статьям, сославшись на подписку о неразглашении.

При этом Филанович пояснил, что по одному из них у Сапеги статус "подозреваемой", а по второму "процессуальный статус не уточнен".

Суд рассмотрел жалобу

Напомним, что суд Партизанского районе Минска рассмотрел сегодня жалобу Сапеги на задержание в аэропорту 23 мая и признал его законным.

"Жалоба оставлена без удовлетворения. Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы", - сказал адвокат.

Он уточнил, что речь идет об обязательствах официального Минска в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте.

"По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент - сообщение о заложенной на борту бомбе, Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь", - пояснил Филанович свою позицию по обжалованию факта задержания.

Адвокат сообщил, что они намерены обжаловать данное решение суда.

Задержание Софии Сапеги в Минске

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.

Адвокат сообщил о панических атаках у россиянки Сапеги в СИЗО КГБ >>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео , в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, признан в Беларуси экстремистским.

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