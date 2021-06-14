|
Уголовные дела, страх и питание: адвокат рассказал о Сапеге в СИЗО КГБ
14.06.2021 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Гражданку России Софию Сапегу, которая находится в СОЗО КГБ, кормят хорошо, проблем с питанием нет, об этом рассказал ее адвокат Александр Филанович, отвечая на вопрос журналистов.
Он уточнил, что еду привозят из столовой КГБ.
При этом получить книги со свободы нельзя, однако в СИЗО можно пользоваться пользуется литературой из своей библиотеки.
Филанович отметил, что у Сапеги "периодически возникает чувство страха".
Он сообщил, что в отношении россиянки возбуждено два уголовных дела, однако не уточнил, по каким статьям, сославшись на подписку о неразглашении.
При этом Филанович пояснил, что по одному из них у Сапеги статус "подозреваемой", а по второму "процессуальный статус не уточнен".
Суд рассмотрел жалобу
Напомним, что суд Партизанского районе Минска
"Жалоба оставлена без удовлетворения. Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы", - сказал адвокат.
Он уточнил, что речь идет об обязательствах официального Минска в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте.
"По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент - сообщение о заложенной на борту бомбе, Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь", - пояснил Филанович свою позицию по обжалованию факта задержания.
Адвокат сообщил, что они намерены обжаловать данное решение суда.
Задержание Софии Сапеги в Минске
Гражданку России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске
Ранее в эфире телеканала СТВ было
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении гражданки России возбуждено два уголовных дела, под одному из них у Сапеги статус "подозреваемой", а по второму "процессуальный статус не уточнен".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)