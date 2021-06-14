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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Оршу

14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В уникальном передвижном музее воссозданы санитарный вагон, вагон связистов, бронепоезда, вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам и трехмерным панорамам передана атмосфера сражений и быта воинов. Историко-просветительский проект поддержали Администрация Президента Беларуси, БелЖД и РЖД. Первыми посетителями музея стали ветераны и молодые патриоты. 

И. Луцкий на открытии экспозиции "Поезд Победы": Наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом

Далее экспозиция отправится в Витебск, Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Посещение экспозиции осуществляется по пригласительным билетам.


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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В уникальном передвижном музее воссозданы санитарный вагон, вагон связистов, бронепоезда, вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам и...
 
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