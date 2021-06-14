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Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Оршу
14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В уникальном передвижном музее воссозданы санитарный вагон, вагон связистов, бронепоезда, вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам и трехмерным панорамам передана атмосфера сражений и быта воинов. Историко-просветительский проект поддержали Администрация Президента Беларуси, БелЖД и РЖД. Первыми посетителями музея стали ветераны и молодые патриоты.
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