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До +30°C ожидается в Беларуси на этой неделе
14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До плюс 30, правда, только к выходным ожидается в Беларуси. Дождливый понедельник сменят солнечные дни. Лишь местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы.
Теплая погода сохранится в Беларуси до конца недели.
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До плюс 30, правда, только к выходным ожидается в Беларуси. Дождливый понедельник сменят солнечные дни. Лишь местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы....
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