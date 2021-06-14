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День донора: в 6-ю клиническую больницу Минска идут небезразличные белорусы сдать кровь

14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасибо тем, кто на добровольной основе делится своей кровью  ради спасения жизни. Сегодня, во Всемирный день донора, в 6-ю столичную больницу  с самого утра приходят небезразличные белорусы  сдать кровь. И большинство на безвозмездной основе. Для них подготовили символические презенты: блокноты, майки и куклы ручной работы. Медикам  дополнительно броши. Напомним, донорство в Беларуси планируют сделать полностью безвозмездным. Такое новшество уже внесено в Палату представителей. В целом, за год в 6-й городской больнице заготавливают более 27 тонн донорской крови.  


Ирина Борщенко, студентка Минского государственного медицинского колледжа:

Не надо быть равнодушным. Сейчас такое время, такая обстановка с COVID, различными заболеваниями, что все-таки нужно помогать тем, кто заболел.  Никогда не знаешь, что может случиться, например, через 5 минут, вдруг ты кому-нибудь поможешь.

Ольга Климович,  заместитель главврача 6-й клинической больницы г. Минска, руководитель городского центра трансфузиологии:

Есть активные ситуации, есть аварии, есть травматизм, поэтому потребность в донорских компонентах будет всегда. И, безусловно, мы очень благодарны тем людям, которые сюда приходят, которые жертвуют свою кровь для того, чтобы помочь другим людям. Это очень благодарное дело, я думаю, что это все движение, безусловно, нужно поддерживать.

Отметим, в прошлом году  в 6-й больнице Минска число доноров крови и ее компонентов составило  более 10 тысяч человек.



 
Теги: Минск
 
 
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Спасибо тем, кто на добровольной основе делится своей кровью  ради спасения жизней. Сегодня, во Всемирный день донора, в 6-ю столичную больницу с самого утра...
 
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