День донора: в 6-ю клиническую больницу Минска идут небезразличные белорусы сдать кровь

Источник материала: БT

Спасибо тем, кто на добровольной основе делится своей кровью ради спасения жизни. Сегодня, во Всемирный день донора, в 6-ю столичную больницу с самого утра приходят небезразличные белорусы сдать кровь. И большинство на безвозмездной основе. Для них подготовили символические презенты: блокноты, майки и куклы ручной работы. Медикам дополнительно броши. Напомним, донорство в Беларуси планируют сделать полностью безвозмездным. Такое новшество уже внесено в Палату представителей. В целом, за год в 6-й городской больнице заготавливают более 27 тонн донорской крови.





Ирина Борщенко, студентка Минского государственного медицинского колледжа:

Не надо быть равнодушным. Сейчас такое время, такая обстановка с COVID, различными заболеваниями, что все-таки нужно помогать тем, кто заболел. Никогда не знаешь, что может случиться, например, через 5 минут, вдруг ты кому-нибудь поможешь.



Ольга Климович, заместитель главврача 6-й клинической больницы г. Минска, руководитель городского центра трансфузиологии:



Есть активные ситуации, есть аварии, есть травматизм, поэтому потребность в донорских компонентах будет всегда. И, безусловно, мы очень благодарны тем людям, которые сюда приходят, которые жертвуют свою кровь для того, чтобы помочь другим людям. Это очень благодарное дело, я думаю, что это все движение, безусловно, нужно поддерживать.



Отметим, в прошлом году в 6-й больнице Минска число доноров крови и ее компонентов составило более 10 тысяч человек.





