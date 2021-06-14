ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомеле прошла благотворительная акция ко Дню донора

14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Гомеле провели благотворительную акцию под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". В числе инициаторов - представители профсоюза медиков и областной центр трансфузиологии. Идею поддержали также педагоги, энергетики, представители промышленных предприятий и сельского хозяйства. Прямо в областном Доме профсоюзов у участников акции взяли кровь на проверку и тут же организовали ее донорский забор.


Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Я медицинский работник. На сегодня и кровь, и ее компоненты являются очень важной составляющей в оказании медицинской помощи. Тем более в такое тяжелое время, как эпидемия COVID. Это популяризация безвозмездного донорства и плюс еще это спасенные жизни.


Наталья Музыченко, трансфузиолог Гомельского областного центра трансфузиологии:

В крови люди нуждаются не ежедневно, как мы считаем, а можно сказать ежечасно. Это больные гемофилией, также больные при хирургических вмешательствах, которые сопровождаются обильным кровотечением, женщины в родах, а также больные онкогематологией.

С участием профсоюзов подобная акция прошла впервые. За несколько часов ее поддержали более 30 человек.


Читайте также:


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле провели благотворительную акцию под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". В числе инициаторов - представители профсоюза медиков и...
 
Новости дня
Новости общества
 
О. Нефедова о бывших коллегах Купаловского театра: Я думаю, их очень сильно обманули
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by