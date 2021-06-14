Гомеле прошла благотворительная акция ко Дню донора

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В Гомеле провели благотворительную акцию под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". В числе инициаторов - представители профсоюза медиков и областной центр трансфузиологии. Идею поддержали также педагоги, энергетики, представители промышленных предприятий и сельского хозяйства. Прямо в областном Доме профсоюзов у участников акции взяли кровь на проверку и тут же организовали ее донорский забор.





Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Я медицинский работник. На сегодня и кровь, и ее компоненты являются очень важной составляющей в оказании медицинской помощи. Тем более в такое тяжелое время, как эпидемия COVID. Это популяризация безвозмездного донорства и плюс еще это спасенные жизни.





Наталья Музыченко, трансфузиолог Гомельского областного центра трансфузиологии:

В крови люди нуждаются не ежедневно, как мы считаем, а можно сказать ежечасно. Это больные гемофилией, также больные при хирургических вмешательствах, которые сопровождаются обильным кровотечением, женщины в родах, а также больные онкогематологией.



С участием профсоюзов подобная акция прошла впервые. За несколько часов ее поддержали более 30 человек.







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