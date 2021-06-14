|
Гомеле прошла благотворительная акция ко Дню донора
14.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гомеле провели благотворительную акцию под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". В числе инициаторов - представители профсоюза медиков и областной центр трансфузиологии. Идею поддержали также педагоги, энергетики, представители промышленных предприятий и сельского хозяйства. Прямо в областном Доме профсоюзов у участников акции взяли кровь на проверку и тут же организовали ее донорский забор.
Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Я медицинский работник. На сегодня и кровь, и ее компоненты являются очень важной составляющей в оказании медицинской помощи. Тем более в такое тяжелое время, как эпидемия COVID. Это популяризация безвозмездного донорства и плюс еще это спасенные жизни.
Наталья Музыченко, трансфузиолог Гомельского областного центра трансфузиологии:
В крови люди нуждаются не ежедневно, как мы считаем, а можно сказать ежечасно. Это больные гемофилией, также больные при хирургических вмешательствах, которые сопровождаются обильным кровотечением, женщины в родах, а также больные онкогематологией.
С участием профсоюзов подобная акция прошла впервые. За несколько часов ее поддержали более 30 человек.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле провели благотворительную акцию под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". В числе инициаторов - представители профсоюза медиков и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)