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Роман Протасевич пришел на пресс-конференцию в Национальный пресс-центр

14.06.2021 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. На пресс-конференцию в Национальный пресс-центр Беларуси из следственного изолятора доставлен Роман Протасевич.

Сегодня МИД Беларуси в Национальном пресс-центре проводит брифинг по актуальным вопросам, связанным с посадкой самолета Ryanair, совершенной 23 мая.

Открывая пресс-конференцию, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что Роман Протасевич изъявил желание выступить перед СМИ, ему эта возможность предоставлена легально.

"В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь", - сказал Глаз.

На пресс-конференции аншлаг - кроме представителей СМИ, в зале присутствуют дипломаты ряда европейских посольств, аккредитованных в Минске.

Протасевич, который был задержан и находится в СИЗО КГБ, зашел в зал, где проходит пресс-конференция, в сопровождении одного сотрудника в черном камуфляже, он не в наручниках, на нем клетчатая рубашка, похожая на ту, в которой задержанный давал нашумевшее интервью. За столом на пресс-конференции он сидит рядом с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Горой.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским. Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали. В Беларуси они стали фигурантами уголовных дел.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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