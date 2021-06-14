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Памятная аллея, посвященная Героям СССР, появилась в Бресте
14.06.2021 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Памятная аллея со стелами находится на улице Зубачева, которая расположена рядом с Брестской крепостью и ведет к главному входу мемориального комплекса.
К созданию аллеи специалисты приступили в конце мая. И уже сейчас работы завершаются. На данный момент уже установлены 13 плит с 26 барельефами, на которых расположены имена таких героев СССР, как Петр Машеров, Андрей Гаврилов, Вера Хоружая, Ефим Фомин и других.
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Аллея героев в Бресте
Такая памятная аллея – не новинка для Бреста. Она была установлена еще в 1971 году на проспекте Машерова. Однако несколько лет назад дорогу расширяли и плиты в связи с ремонтными работами демонтировали. Спустя время решено было их установить на новом месте. Изменился не только "адрес" аллеи, но и виды плит с барельефами. Также в числе новинок – еще два новых имени на стелах: Герой Беларуси Владимир Карват и защитник Брестской крепости Борис Маслов.
Открытие аллеи запланировано на 22 июня. К этому времени завершатся все строительные работы и будет сделана подсветка.
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"Их именами названы улицы Бреста" – так будет называться новая аллея в областном центре. На 13 плитах будут установлены барельефы с именами героев Великой...
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