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Прогноз погоды на 15 июня
14.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
15 июня опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. 15...
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