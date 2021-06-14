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В Беларуси развивается промышленный туризм

14.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые эмоции, знания, а, возможно, и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают отечественные предприятия в качестве промышленных туристов. За четыре года гостями МТЗ стали более 15 тысяч человек. Большой интерес к БелАЗу, кондитерским и молочным комбинатам. Для предприятий это как коммерческие, так и имиджевые проекты. 

Для посетителей возможность ближе познакомиться с легендарными брендами и настроить контакты. В промышленный тур отправилась и наша съемочная группа. Рассказывает Алексей Кондратенко. (видео)


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Теги: знакомства
 
 
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Новые эмоции, знания, а, возможно, и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают отечественные предприятия в качестве промышленных...
 
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