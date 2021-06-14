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Спектакль по мотивам английского романа поставили в лицее БГУ в Минске
14.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трогательная история с актуальной темой в сюжете на сцене лицея БГУ. Театр-студия "На филфаке" поставила спектакль, где в центре внимания мальчик-аутист Кристофер. В свои 15 после переломного события он выходит из зоны комфорта, становится детективом и совершает поступки, о которых раньше из-за своих особенностей никогда и не думал. Чтобы в постановке по мотивам английского романа Марка Хэддона максимально передать мир ребенка с аутизмом, ожили даже предметы оформления сцены. Роли декораций и реквизита исполняют также актеры.
Театр-студия "На филфаке" в этом году отметит свой 25-й юбилей. В репертуаре творческого объединения спектакли по пьесам как белорусских, так и зарубежных авторов.
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Трогательная история с актуальной темой в сюжете на сцене лицея БГУ. Театр-студия "На филфаке" поставила спектакль, где в центре внимания мальчик-аутист Кристофер....
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