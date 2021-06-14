ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В музее ложки в Березино представлены эксклюзивные экспонаты

14.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уже скоро Книга рекордов Гиннесса пополнится новым экспонатом. Попасть во всемирный реестр претендует самая большая белорусская ложка под названием "Цмок". Длина ее 24 метра, а выполнена она из векового дуба и хранится в Березинском центре ремесел. Кроме ложки-гиганта в заведении создали отдельную комнату-музей, посвященную самому популярному столовому прибору. Главная отличительность каждого экспоната - здесь ложка обязательно должна быть деревянной.

Среди эксклюзивных экспонатов музея также трехмиллиметровая ложечка в футляре. Набор из тридцати трех ложек, произведенных из всех пород деревьев, растущих в Березинском крае, и свадебные ложки в форме сердечек. Новые поступления в музей планируются по итогам конкурса-фестиваля ложечников, который состоится в сентябре этого года.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже скоро Книга рекордов Гиннесса пополнится новым экспонатом. Попасть во всемирный реестр претендует самая большая белорусская ложка под названием "Цмок". Длина...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД Беларуси для направления в международные структуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by