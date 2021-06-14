Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД Беларуси для направления в международные структуры

Источник материала: БT

"Сенаторы и депутаты всех уровней передали оригинал обращения к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси в МИД для направления по дипломатическим каналам в ООН и другие международные структуры", - об этом сообщил Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики. Парламентарии рассчитывают, что обращению придадут статус официального документа Организации Объединенных Наций. (видео)





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