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Польские полицейские помогают следить за порядком перед матчем ЧЕ в Питере
14.06.2021 17:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Польские полицейские помогают своим российским коллегам следить за порядком перед игрой сборной Польши с командой Словакии, которая в понедельник в рамках чемпионата Европы по футболу состоится в Санкт-Петербурге, сообщило главное управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
В Instagram-аккаунте ведомства было размещено фото польских и российских полицейских на Невском проспекте – у Казанского собора.
"Совместное патрулирование во время проведения чемпионата Европы по футболу. В целях обеспечения общественного порядка на улицах Петербурга с коллегами из Польши", – подписан снимок.
Как ожидается, на матч между Польшей и Словакией прибудут до 17 тысяч болельщиков.
Нынешний чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня в 11 городах, в том числе в Петербурге.
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Как ожидается, на матч между командами Польшей и Словакией прибудут до 17 тысяч болельщиков.
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