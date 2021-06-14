Польские полицейские помогают следить за порядком перед матчем ЧЕ в Питере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Польские полицейские помогают своим российским коллегам следить за порядком перед игрой сборной Польши с командой Словакии, которая в понедельник в рамках чемпионата Европы по футболу состоится в Санкт-Петербурге, сообщило главное управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В Instagram-аккаунте ведомства было размещено фото польских и российских полицейских на Невском проспекте – у Казанского собора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МВД России по СПб и ЛО (@spb_police)

"Совместное патрулирование во время проведения чемпионата Европы по футболу. В целях обеспечения общественного порядка на улицах Петербурга с коллегами из Польши", – подписан снимок.

Как ожидается, на матч между Польшей и Словакией прибудут до 17 тысяч болельщиков.

Нынешний чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня в 11 городах, в том числе в Петербурге.

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