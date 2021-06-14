Движение трамваев в Минске было остановлено из-за ДТП

Источник материала: БT

Авария с участием трех автомобилей создала трамвайную пробку. В районе пересечения улиц Чернышевского и Якуба Коласа в результате ДТП белая Mazda частично перекрыла пути рельсового транспорта. У автомобиля повреждены передняя и задняя части кузова с правой стороны. У двух других авто также есть механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Движение трамваев оперативно восстановили. Для удобства пассажиров был организован временный автобусный маршрут.





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