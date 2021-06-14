Стали известны новые подробности инцидента с самолетом Ryanair

Источник материала: БT

Стали известны новые подробности ситуации вокруг посадки самолета Ryanair. Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета не было, заявил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб. По словам экспертов, гипертрофированная истерия Запада и отсутствие конструктивных решений показывает - объективное расследование инцидента никому, кроме Беларуси, не нужно.

На брифинге присутствовал и Роман Протасевич. Разговор коснулся и его состояния здоровья. Сегодня утром в телеграм-каналах появились фейки, в которых утверждалось, что Протасевича якобы жестко избивают в СИЗО. Их развенчал сам фигурант ложных новостей.

По словам Протасевича, настоящими заложниками стали его родители. В Польше они находятся в условиях информационного вакуума. Этим в свою очередь пользуются в своих целях конкретные политические деятели. При этом Протасевич подчеркнул: решение участвовать в пресс-конференции, как и сотрудничество со следствием, абсолютно добровольное.





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