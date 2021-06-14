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В Беларуси продолжается кампания по иммунизации населения против COVID-19
14.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432. В стране продолжается кампания по иммунизации населения. Работают как стационарные в поликлиниках, так и мобильные пункты вакцинации. Медики выезжают на предприятия и посещают лиц с ограниченными возможностями.
А с сегодняшнего дня прививку можно будет сделать еще и в больницах. О ходе прививочной кампании - в репортаже Юрия Карнеловича.
В здравпункте Гродненского медуниверситета многолюдно. В учреждение поступила очередная партия вакцины "Спутник V". Будущие врачи понимают важность прививки, но сегодня особая группа - студенты-иностранцы. Впереди летние каникулы и многие из них планируют отправиться к себе на родину. А сертификат о прохождении вакцинации снимает ограничения при выезде за границу.
Ситиджа Дилшан, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Вакцинация нужна, чтобы без проблем пересечь границу. Я закончил первый курс, и сейчас собираюсь поехать домой. А с прививкой мне не нужно будет проходить двухнедельный карантин у себя на родине. Следовательно, я скоро окажусь дома и увижу родных.
Передвижные амбулатории вакцинируют сельских жителей
Важность вакцинации понимают не только будущие медики. Выездные бригады иммунологов все чаще посещают предприятия и учреждения страны. Не остаются в стороне и сельские жители. К примеру, в Щучинском районе, чтобы привить всех желающих, задействовали передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Дина Челик, заведующая Рожанковской врачебной амбулаторией Щучинской центральной районной больницы:
Мы обзваниваем людей. Люди, которые уже оповещены, сами звонят нам, записываются, чтобы мы приблизительно знали количество вакцины. Затем мы сообщаем в Щучинскую ЦРБ нужное количество вакцины.
Составляется специальный график посещений конкретных деревень. Медики приедут, даже если заявка поступила всего от одного человека.
В зоне ответственности Рожанковской амбулатории 30 населенных пунктов, в которых проживают 3 700 человек. Маршрут передвижного ФАПа составлен таким образом, чтобы привить как можно большее количество людей, даже в самых отдаленных деревнях.
В такой передвижной амбулатории есть все необходимое: комната для осмотра, процедурный кабинет, даже интернет подключен для связи с городской поликлиникой.
Дарья Головач, помощник врача Щучинской центральной районной больницы:
Перед началом вакцинации проводим осмотр пациента, анамнез, смотрим карточку, изучаем историю болезни пациента. Измерение температуры, измерение артериального давления, прослушаем легкие.
После укола за состоянием пациентов наблюдают медики в течение получаса. Затем можно смело отправляться домой. У каждого из сельчан своя причина сделать прививку: кто-то уже переболел в тяжелой форме, а кто-то беспокоится за детей и внуков, которые собираются приехать в гости.
Лилия Бузук, жительница д. Хильки:
Обеспокоена за свое здоровье, за здоровье близких. Посещают племянники меня, ну и друзья, знакомые приезжают. Даже я, бывало, боюсь, а вдруг они что-нибудь привезут? А так я уже не буду опасаться за то, что заболею.
Активная иммунизация населения позволяет держать эпидемиологическую ситуацию в Щучинском районе под контролем. Уже несколько месяцев подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19.
Иван Загоровский, главврач Щучинской центральной районной больницы:
На территории Щучинского района ситуация по COVID-19 полностью контролируемая. Все пациенты, которые нуждаются в стационарном лечении получают всю необходимую помощь в гродненских клиниках. А в Щучине находятся на лечении только амбулаторные пациенты. В настоящий момент уже более двух тысяч пациентов вакцинированы на территории нашего района.
В целом по стране, первую дозу антиковидного укола получили около 700 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли почти 400 тысяч.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432. В стране продолжается кампания по иммунизации населения. Работают как стационарные в...
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