А. Сикорский: Результаты расследования по инциденту с Ryanair, кроме Беларуси, никому не нужны

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Широко обсуждают прошедший брифинг Министерства иностранных дел. С сотрудниками СМИ пообщались представители Госпогранкомитета, Минтранспорта и воздушной обороны. Стали известны новые подробности ситуации вокруг посадки самолета Ryanair. Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета не было. Однако, как показывает практика, объективное расследование инцидента никому, кроме Беларуси, не нужно.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость - главных врагов безопасности. И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, кроме Беларуси, никому не нужны.Пообщаться с прессой, подчеркнем, добровольно решил и недавно задержанный Роман Протасевич. Звучали откровенные ответы на самые резонансные темы.







На самом интересном месте, где-то на 10-й минуте, корреспондент Би-би-си (он же собкор в Украине) Джона Фишер и оператор покинули пресс-конференцию МИД. А отчитался Фишер по заранее намеченному плану: мол, Протасевич говорит под принуждением. (Вот уж точно никак не по западному сценарию отвечал на вопросы Протасевич).

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа", - метко прокомментировала ретирование представителей Би-би-си пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. В любом случае журналист пропустил то, что в британском эфире показывать не принято. Роман Протасевич рассказал об истинных ролях беглых оппозиционеров.

Госпогранкомитет в свою очередь развенчал миф о недобросовестной охране белорусской госграницы. По словам начальника первого главного управления Госпогранкомитета, эта информация - откровенный фейк.







Андрей Филатов, начальник первого главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

Хотелось бы пояснить видео, которое появилось в СМИ, с литовскими пограничниками, которые заявляют о якобы недобросовестной охране государственной границы белорусскими пограничниками. Якобы наши пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Неизвестны ни дата, ни время происходящего.

Разговор коснулся и выезда польских активисток Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Западная пресса вовсю трубит о якобы насильном выдворении женщин с территории Беларуси. Следственный комитет эти теории разбил.







Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Это является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором указанного решения является официальная Варшава. При этом польский МИД не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб.

По словам председателя Следственного комитета, причина обвинений в принуждении кроется во внутренних политических раскладах сопредельного государства и стремлении отдельных лиц заработать легкие политические очки даже в ущерб интересам лиц, о правах которых они якобы пекутся.





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