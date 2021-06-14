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Р. Протасевич: Сказать о Тихановской, как о политике, нечего. Интервью Романа Протасевича

14.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Атмосфера на брифинге была непринужденная. Возможность задать вопросы была у репортеров разного толка. Всем абсолютно открыто Протасевич ответил. И даже задержался после брифинга на отдельное интервью, где раскрыл еще много интересного из жизни беглых активистов. В частности, об окружении Тихановской, которое в буквальном смысле диктует ей заявления. Об экс-сотруднике польского экстремистского телеграм-канала, который в данный момент вынужден скрываться от польских спецслужб в Латинской Америке. Говорил об условиях содержания и многом другом. Предлагаем вам самим все услышать.

Когда разговор зашел о Тихановской, Протасевич отметил: сказать о ней, как о политике, нечего. Задают вектор направления люди из окружения, которые, в свою очередь регулируются зарубежными спецслужбами. Особое внимание Протасевич заострил на экс-сотруднике экстремистского телеграм-канала Кристиане Шинкевиче. Контекст далеко не оптимистичный: если для зарубежной разведки человек перестает быть полезным - им легко можно пожертвовать.

Западным и прибалтийским соседям Беларуси политика взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной сейчас не выгодна. Совсем наоборот. Даже Протасевич понимает - зачем и кому понадобилось разжигать войну против Беларуси.

Вот такие ответы прозвучали из уст Романа Протасевича, который еще раз подчеркнул, что сотрудничает со следствием и общается со СМИ абсолютно добровольно. Ну а если, некоторые на Западе всё еще не слышат очевидные вещи - рекомендуем зайти на Youtube-кана Агентства теленовостей или сайт tvr.by и еще раз послушать это интервью.  


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Атмосфера на брифинге была непринужденная. Возможность задать вопросы была у репортеров разного толка. Всем абсолютно открыто Протасевич ответил. И даже...
 
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