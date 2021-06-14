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Политика двойных стандартов - кредо коллективного Запада
14.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не замечать в своем глазу бревна - фирменный стиль якобы настоящих демократов и либералов. Порой ситуация доходит до абсурда. И вот как раз яркий пример. Политическая загадка от Протасевича (видео).
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, как уже не раз говорилось, там настоящая демократия. Это другое .
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Не замечать в своем глазу бревна - фирменный стиль якобы настоящих демократов и либералов. Порой ситуация доходит до абсурда. И вот как раз яркий пример....
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