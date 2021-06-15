ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Иностранцы смогут получить пропуск в погранзону в электронном виде

15.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Иностранцы смогут теперь получить пропуск на право въезда (входа) в пограничную зону в электронной форме, это предусмотрено постановление Совмина №326 от 14 июня, которое во вторник опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, пропуск на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси, может выдаваться в электронной форме.

Граждане Беларуси могут находиться в пределах пограничной зоны, имея при себе паспорт, военный билет. водительские права или служебное удостоверение. Для пребывания в пограничной полосе, в которую можно попасть только в предназначенных для этого местах, необходимо получить пропуск.

К слову, постановление Совмина предусматривает электронную форму и для получения пропуска в погранполосу.

Кроме того, в электронной форме теперь может выдаваться разрешение на хозяйственную и иную деятельность в погранполосе, внутренних водах в пределах погранзоны и пограничной полосы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданам Беларуси не нужны специальные разрешения на посещение погранзоны, они могут находиться в ее пределах, имея при себе паспорт, военный билет. водительские...
 
Новости дня
Новости общества
 
Р. Протасевич: Сказать о Тихановской, как о политике, нечего. Интервью Романа Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by