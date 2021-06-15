Иностранцы смогут получить пропуск в погранзону в электронном виде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Иностранцы смогут теперь получить пропуск на право въезда (входа) в пограничную зону в электронной форме, это предусмотрено постановление Совмина №326 от 14 июня, которое во вторник опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, пропуск на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси, может выдаваться в электронной форме.

Граждане Беларуси могут находиться в пределах пограничной зоны, имея при себе паспорт, военный билет. водительские права или служебное удостоверение. Для пребывания в пограничной полосе, в которую можно попасть только в предназначенных для этого местах, необходимо получить пропуск.

К слову, постановление Совмина предусматривает электронную форму и для получения пропуска в погранполосу.

Кроме того, в электронной форме теперь может выдаваться разрешение на хозяйственную и иную деятельность в погранполосе, внутренних водах в пределах погранзоны и пограничной полосы.

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