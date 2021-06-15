Сергей Тихановский проиграл налоговой суд о $900 000, найденных за диваном

Суд Советского района Гомеля обязал Сергея Тихановского заплатить налог с 900 тысяч долларов, которые были найдены у него на даче за диваном. Об этом сообщила адвокат Тихановского Наталья Мацкевич «Радио Свобода».

«Решение не в нашу пользу. Подождем мотивировочной части и будем его обжаловать», - рассказала Мацкевич.

Судебное заседание состоялось вчера в закрытом режиме, поскольку представители обвинения заявили, что методы и средства работы налоговой службы являются тайной, охраняемой законом, а также в деле имеются сведения об имуществе Сергея Тихановского, что составляет налоговую тайну.

Налоговая сообщила, что с учетом найденных 900 тысяч долларов доходы Тихановского превышают его расходы на 1,612 миллиона рублей. Исходя из этого, он должен заплатить в казну почти 258 тысяч рублей. Блогер ответил, что не имеет никакого отношения к данным деньгам и не знает об их происхождении.

Напомним, 3 июня 2020 года при обыске на даче Сергея Тихановского за диваном нашли $900 тысяч. Как сообщили тогда в пресс-службе МВД, мать Тихановского признала, что деньги принадлежат ей.

Экс-координатор по Брестской области избирательной кампании экс-кандидат в президенты Светланы Тихановской,блогер Александр Кабанов пояснил, что обыск проводился три раза, при первых двух – денег не нашли. По его словам, «при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны».