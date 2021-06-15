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Три новых улицы появятся в Витебске

15.06.2021 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. В Витебске в жилом районе "Черемушки" появятся три новых улицы, это предусмотрено решением от 21 мая №296 Витебского облсовета депутатов.

В Витебске появятся улицы Жореса Алферова (Жарэса Алфёрава), Михаила Савицкого (Міхаіла Савіцкага), Газеты Витьбичи (Газеты Віцьбічы).

Решение вступает в силу с момента опубликования документа.

Савицкий является известным художником, он родился на Витебщине - в деревне Звенячи (Толочинский район). Алферов родом из самого Витебска, в 2000 году ученый-физик получил Нобелевскую премию.

Что касается газеты "Витьбичи", то она учреждена Витебским горисполкомом и Витебским горсоветом в марте 1991 года и пишет о жизни города.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Улицы города будут носить названия известного ученого-физика - уроженца области, художника, а также местной газеты.
 
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