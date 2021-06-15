|
А. Дудчак: Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси
15.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неприкрытое давление на нашу страну продолжает обсуждать и украинское экспертное сообщество. Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси.
Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):
Происходящее - это месть белорусской власти за то, что она не позволила осуществить государственный переворот по традиционным сценариям цветных революций. И теперь они мстят всеми способами: вводится блокада в отношении Беларуси, в отношении не только политиков, но и отдельных предприятий. В принципе, предприятия пострадали бы гораздо больше, если бы госпереворот удался, когда его пытались организовать. В данном случае у белорусской экономики гораздо больше шансов выжить и сохранить и темпы развития, и многие свои производства.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неприкрытое давление на нашу страну продолжает обсуждать и украинское экспертное сообщество. Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)