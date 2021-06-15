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А. Дудчак: Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси

15.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неприкрытое давление на нашу страну продолжает обсуждать и украинское экспертное сообщество. Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси.

Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):

Происходящее - это месть белорусской власти за то, что она не позволила осуществить государственный переворот по традиционным сценариям цветных революций. И теперь они мстят всеми способами: вводится блокада в отношении Беларуси, в отношении не только политиков, но и отдельных предприятий. В принципе, предприятия пострадали бы  гораздо больше, если бы госпереворот удался, когда его пытались организовать. В данном случае у белорусской экономики гораздо больше шансов выжить и сохранить и темпы развития, и многие свои производства. 


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Неприкрытое давление на нашу страну продолжает обсуждать и украинское экспертное сообщество. Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку...
 
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