А. Дудчак: Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси

Источник материала: БT

Неприкрытое давление на нашу страну продолжает обсуждать и украинское экспертное сообщество. Действия Запада - ни что иное, как месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси.

Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):

Происходящее - это месть белорусской власти за то, что она не позволила осуществить государственный переворот по традиционным сценариям цветных революций. И теперь они мстят всеми способами: вводится блокада в отношении Беларуси, в отношении не только политиков, но и отдельных предприятий. В принципе, предприятия пострадали бы гораздо больше, если бы госпереворот удался, когда его пытались организовать. В данном случае у белорусской экономики гораздо больше шансов выжить и сохранить и темпы развития, и многие свои производства.





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