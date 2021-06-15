Т. Репер: Запад врет своим гражданам об истинной ситуации в Беларуси

Источник материала: БT

Беглые оппозиционеры, которые призывают к санкциям в отношении белорусских предприятий, выступают против своего же народа, - считают немецкие журналисты Роберт Штайн и Томас Репер. По их мнению, "невероятные" в угоду своих финансовых амбиций сейчас фактически пытаются уничтожить страну, а Запад в этом активно помогает, демонизируя Беларусь в глазах европейцев (видео).

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