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Т. Репер: Запад врет своим гражданам об истинной ситуации в Беларуси

15.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беглые оппозиционеры, которые призывают к санкциям в отношении белорусских предприятий, выступают против своего же народа, - считают немецкие журналисты Роберт Штайн и Томас Репер. По их мнению, "невероятные" в угоду своих финансовых амбиций сейчас фактически пытаются уничтожить страну, а Запад в этом активно помогает, демонизируя Беларусь в глазах европейцев (видео).


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Беглые оппозиционеры, которые призывают к санкциям в отношении белорусских предприятий, выступают против своего же народа, - считают немецкие журналисты Роберт...
 
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