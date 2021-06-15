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Р. Протасевич рассказал о бывших "соратниках"
15.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Протасевич продолжил отвечать на вопросы журналистов еще и по завершении трансляции пресс-конференции. Рассказывал много... Вспоминал и бывших "соратников". Особое внимание заострил на экс-сотруднике экстремистского телеграм-канала Кристиане Шинкевиче. Он разругался со своими коллегами и сбежал в Латинскую Америку.
При этом знает о делах своих бывших работодателей, видимо, слишком много - настолько, что боится преследования польских спецслужб. Когда разговор зашел о Тихановской, Протасевич отметил: сказать о ней, как о политике, нечего. Задают вектор направления люди из окружения, которые, в свою очередь, регулируются зарубежными спецслужбами.
Упомянул Протасевич и про Ольгу Карич и ее сугубо коммерческие интересы в антигосударственной активности. Откровенно признался: с той стороны очень грязно! А протесты на данный момент иссякли! Рекомендуем и вам посмотреть эту беседу полностью на нашем
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Протасевич продолжил отвечать на вопросы журналистов еще и по завершении трансляции пресс-конференции. Рассказывал много... Вспоминал и бывших "соратников". Особое...
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