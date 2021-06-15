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На брифинге в Минске раскрыты новые подробности истории с самолетом Ryanair

15.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые подробности истории с самолетом Ryanair раскрыты на брифинге в Минске. Подробный разбор инцидента с Боингом и участия в этой истории белорусского военного самолета представил командующий ВВС нашей страны. Картина происшествия представлена поминутно. Разъяснена роль МиГа и пресловутого вертолета, который находился десятью километрами ниже самолета Ryanair.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси:

Появились сведения, что вертолет якобы принудил Боинг к посадке. Но между ними практически 11 тысяч метров эшелон. Истребителя МиГ-20 рядом нет, никто не принуждает Боинг к посадке.

На пресс-конференции появился также Роман Протасевич, который рассказал подробности своего нынешнего положения. На вопрос о добровольности своих интервью останавливался не раз: да, он - за решеткой, но встречи с журналистами - его свободный и осознанный выбор. Протасевич также несколько раз возвращался к вопросу об избиениях, так называемой сыворотке правды, психологическому давлению, которому он будто бы подвергается: все это фейки, которые он опровергает своим присутствием на пресс-конференции. Вел себя Протасевич уверенно и свободно, на вопросы отвечал легко и бодро, много шутил. На человека, который подавлен, находится под гнетом "чудовищного" стресса никак не похож.


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Теги: Минск
 
 
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Новые подробности истории с самолетом Ryanair раскрыты на брифинге в Минске. Подробный разбор инцидента с Боингом и участия в этой истории белорусского военного...
 
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