СМИ: в Беларуси возможна амнистия политзаключенных, уже составляются списки

В Беларуси, возможно, состоится политическая амнистия. Уже началась строго секретная работа над составлением списков тех, кто может под нее попасть. Об этом сообщает «Наша Нива», ссылаясь на информированный источник.

По информации издания, один из белорусских следственных органов уже занимается составлением списков политзаключенных, которые, возможно, скоро окажутся на свободе. Работа ведется в условиях строгой секретности и регулируется выпущенным под «ДСП» (для служебного пользования) документом.

«Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена», - рассказал осведомленный источник.

Отмечается, что пока не ясно, кто может попасть под амнистию, известно только о включении в списке тех, кто проходил по «мелочам», например, за нанесение надписей.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 481 политзаключенный, а многие, кто находится в СИЗО и колониях по политическим причинам, еще не признаны таковыми. Причем в последнее «политическим» в тюрьмах и СИЗО предлагали написать покаянное письмо на имя Александра Лукашенко, что позволило бы им быстрее выйти на свободу.