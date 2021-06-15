ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: в Беларуси возможна амнистия политзаключенных, уже составляются списки

15.06.2021 11:51 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Беларуси, возможно, состоится политическая амнистия. Уже началась строго секретная работа над составлением списков тех, кто может под нее попасть. Об этом сообщает «Наша Нива», ссылаясь на информированный источник.

По информации издания, один из белорусских следственных органов уже занимается составлением списков политзаключенных, которые, возможно, скоро окажутся на свободе. Работа ведется в условиях строгой секретности и регулируется выпущенным под «ДСП» (для служебного пользования) документом. 

«Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена», - рассказал осведомленный источник.

Отмечается, что пока не ясно, кто может попасть под амнистию, известно только о включении в списке тех, кто проходил по «мелочам», например, за нанесение надписей.  

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 481 политзаключенный, а многие, кто находится в СИЗО и колониях по политическим причинам, еще не признаны таковыми. Причем в последнее «политическим» в тюрьмах и СИЗО предлагали написать покаянное письмо на имя Александра Лукашенко, что позволило бы им быстрее выйти на свободу.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года и резкого увеличения количества политзаключенных в стране, мировое сообщество постоянно призывает белорусские власти отпустить людей, которые несправедливо осуждены за «выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и основных свобод», однако в Беларуси об освобождениях речь не шла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси, возможно, состоится политическая амнистия. Уже началась строго секретная работа над составлением списков тех, кто может под нее попасть.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сергей Тихановский проиграл налоговой суд о $900 000, найденных за диваном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by