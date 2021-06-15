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ГАИ Минска проводит операцию "Такси"

15.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ усиливает контроль за сервисами для поездок и службами такси. В Минске с начала года выявлено более 600 нарушений со стороны водителей электронных агрегаторов - попались за рулем 8 пьяных и 7 бесправников. В ДТП с участием перевозчиков 8 человек получили различные травмы.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В связи с увеличением количества ДТП, которые используют средства электросвязи (водители Bolt, Uber и Яндекс.Такси), столичная ГАИ начала профилактические мероприятия. В центе внимания окажутся нарушение скорости, правил маневрирования и расположения ТС на проезжей части. Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и бесправников.

Самый популярный вид нарушения, отмечают инспекторы ГАИ, - не пристегнутый ремень. Юридически водители интернет-агрегаторов не являются таксистами, а поэтому обязаны во время движения пользоваться ремнями безопасности.



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Теги: Минск
 
 
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ГАИ усиливает контроль за сервисами для поездок и службами такси. В Минске с начала года выявлено более 600 нарушений со стороны водителей электронных агрегаторов -...
 
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