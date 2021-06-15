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М. Чаплыга: Прекращение трансляции "Беларусь 24" - очередной удар по интересам украинцев

15.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинские власти так увлеклись борьбой с инакомыслием, что решили пойти дальше и запретить трансляцию единственного белорусского спутникового телеканала "Беларусь 24" без предварительных предупреждений и судебных разбирательств.

По мнению известного украинского консультанта Михаила Чаплыги, данный шаг можно охарактеризовать как очередной удар по интересам обычных украинцев в угоду западных кураторов.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):

Комментируют у нас это граждане, которые от этого пострадали. Но мы же понимаем, что у нас внешнее влияние, к сожалению, превалирует над внутренним влиянием. Естественно, это негативно. Я вам больше скажу, для того, чтобы достичь людей на востоке или западе Украины, после того как у нас ввели платное цифровое телевидение, а бесплатным осталось российское и белорусское, очень многие перешли на русские и белорусские телеканалы на Западной и Восточной Украине. Соответственно, попытки ограничения вещания Белорусского телевидения, это удар по украинским гражданам. Санкции якобы против Беларуси, а на самом деле, это удар по собственным гражданам, по интересам, например, Черниговской области - там многие смотрели и смотрят телевидение Беларуси. Неприятно, конечно, но будут пытаться находить если не онлайн-вещание в интернете, то хотя бы смотреть информацию в записи. К сожалению, то, что произошло и в сфере авиации, и в других сферах со стороны Украины, нарывается на серьезную критику со стороны граждан и, к сожалению, во многом трактуется как удар по интересам украинских простых граждан, но в угоду интересов каких-то транснациональных игроков.


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Украинские власти так увлеклись борьбой с инакомыслием, что решили пойти дальше и запретить трансляцию единственного белорусского спутникового телеканала...
 
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