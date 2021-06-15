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Сотрудники природоохраны выявили сразу несколько фактов хищения леса в Ивьевском районе

15.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу несколько фактов хищения леса выявили сотрудники природоохраны. В Ивьевском районе инспекторы остановили трактор с прицепом, который принадлежит одной из фирм региона. Водитель предъявил документы на дрова хвойных пород объемом 10 кубов и стоимостью чуть более 300 рублей. На самом же деле среди так называемых дров имелась и деловая древесина стоимостью 700 рублей. А отпустили такой груз в местном лесхозе. Теперь этим делом занимается финансовая милиция.

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Аналогичный случай был вскрыт на территории Ивацевичского лесхоза, к защитникам флоры и фауны обратились работники местного лесхоза, которые обнаружили, что из леса стала пропадать заготовленная ими древесина. Инспекторами было принято решение установить фотоловушки на всех подъездных к месту хранения древесины, и результат не заставил себя долго ждать. Уже через несколько дней по сообщению с фотоловушки был зафиксирован факт хищения с лесосеки в квартале 126 выделе 13 Бронно-Горского лесничества с использованием трактора МТЗ 14-ти кубометров деловой древесины ели сорта D, стоимостью 2 тыс. рублей. На место вызывались сотрудники ОБЭП Березовского РОВД, совместно с которыми было установлено, что в дальнейшем данная древесина была реализована другому ЧТУП в г. Мосты.

Установлено, что данный факт не единичный, и ранее подозреваемый также похитил 14 кубометров древесины, за которую он выручил более двух тысяч рублей. С августа в Беларуси вся заготовленная на территории лесного фонда древесина должна проходить через единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая призвана исключить серые схемы.


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Теги: Минск
 
 
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Сразу несколько фактов хищения леса выявили сотрудники природоохраны. В Ивьевском районе инспекторы остановили трактор с прицепом, который принадлежит одной из...
 
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