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На трассе Минск - Дзержинск появился новый светофор с дополнительной иллюминацией
15.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один заметный светофор. На трассе Р1 появился модернизированный светофорный объект с дополнительной иллюминацией. Диодные элементы дублируют свет на каркасе опорного столба, чтобы повысить видимость сигналов и снизить вероятность наезда на переходе через участок скоростной трассы. Результат не заставил себя ждать. С момента установки светофора в зоне перехода не произошло ни одного ДТП с участием пешеходов.
Желтый, красный и зеленый сигналы можно увидеть не только на самом электронном приборе, но и на светофорном столбе также и в столице. Такой объект установили в экспериментальном порядке в прошлом году на улице Притыцкого. В планах - оборудовать подсветкой еще несколько светофоров.
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Еще один заметный светофор. На трассе Р1 появился модернизированный светофорный объект с дополнительной иллюминацией. Диодные элементы дублируют свет на каркасе...
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