На трассе Минск - Дзержинск появился новый светофор с дополнительной иллюминацией

Источник материала: БT

Еще один заметный светофор. На трассе Р1 появился модернизированный светофорный объект с дополнительной иллюминацией. Диодные элементы дублируют свет на каркасе опорного столба, чтобы повысить видимость сигналов и снизить вероятность наезда на переходе через участок скоростной трассы. Результат не заставил себя ждать. С момента установки светофора в зоне перехода не произошло ни одного ДТП с участием пешеходов.

Желтый, красный и зеленый сигналы можно увидеть не только на самом электронном приборе, но и на светофорном столбе также и в столице. Такой объект установили в экспериментальном порядке в прошлом году на улице Притыцкого. В планах - оборудовать подсветкой еще несколько светофоров.





Читайте также: