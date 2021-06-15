Источник материала: БT

Брестская крепость-герой - памятник общечеловеческим ценностям. Символ стойкости и силы духа народов - цитадель продержалась под напором противника 32 дня. В то время как целые европейские страны сдавались немецко-фашистским захватчикам практически без боя за несколько дней. Гитлеровцы методически атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6-8 атак в день. Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали раненым, подносили патроны, участвовали в боевых действиях. Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей Советского Союза.

И сегодня брестский мемориал не просто архитектурный базис толерантности, но и центр духовного притяжения сотен тысяч посетителей. Святыня, которая напоминает живым о павших ради мирной жизни советских народов, к сожалению, сегодня не все об этом помнят. Такую мысль в эфире программы "Скажинемолчи" высказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк .

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": Основные положения плана OST - 75 % белорусов должны были быть либо уничтожены, либо усланы в Сибирь. 25 % в виде сельскохозяйственных рабов на Немеччине. Я просто не понимаю, как можно забыть то, что мы вместе сделали в годы Великой отечественной войны. Мы вместе ковали эту Победу. Более 30 национальностей защищали нашу Брестскую крепость, и никто из них не думал: я украинец, ты русский, ты белорус, азербайджанец, армянин, еврей - это была единая семья, единый кулак.

Сегодня мемориальный комплекс - среди самых посещаемых памятников Беларуси. Только с начала этого года в Брестской крепости побывали 175 тысяч человек, и это несмотря на пандемию. О том, как сегодня сохраняется память, смотрите на YouTube-канале программы "Скажинемолчи" .





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