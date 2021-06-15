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Витебские школьники ради лайков осквернили память защитников Отечества

15.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ради рейтинга в соцсетях школьники из Витебска осквернили памятник героям войны, в событиях разбиралась прокуратура. Речь шла и о хулиганстве, и о надругательстве над памятниками защитникам Отечества - а это уголовно наказуемые деяния. В итоге отвечать за поступки детей пришлось родителям - за  невыполнение обязанностей по воспитанию.  Известно, что в апреле один ролик был размещен в телеграм-канале "Сербский Дивергент". Второй появился  в TikTok. Подростки вульгарно и пренебрежительно  вели себя у мемориала погибшим воинам,  сражавшимся за освобождение Витебска в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили сами школьники, они хотели добиться популярности в социальной сети. Впоследствии видеозапись была удалена. Но милиция смогла найти героев "хайпа". 

Учитывая возраст, уголовное дело в отношении детей не возбуждалось. Профильная комиссия работала с родителями, которые крайне сожалели о случившемся, но вынуждены отвечать за поступки детей.



 
Теги: Витебск
 
 
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Ради рейтинга в соцсетях школьники из Витебска осквернили памятник героям войны, в событиях разбиралась прокуратура. Речь шла и о хулиганстве, и о надругательстве...
 
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